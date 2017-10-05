Парфенчиков выделил землю под завод по производству медоборудования в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков выделил без проведения торгов два земельных участка на Лесном проспекте под завод по производству медоборудования.

Это следует из опубликованного на сайте правительства распоряжения.

В документе указано, что обществу с ограниченной ответственностью "Канкор" предоставлено право на заключение договора аренды земельного участка площадью 9898 кв. м в районе Лесного проспекта и еще одного участка площадью 9143 кв. м на Лесном проспекте без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта строительства завода по производству медицинских стентов и медицинского инструментария.

Ранее АО "Корпорация развития Республики Карелия", которая занимается сопровождением проекта, обнародовало планируемую сумму инвестиций, указанную в заявке ООО "Канкор". Она составляет 750 млн. рублей. Также по данным Корпорации на заводе предполагается создание 90 рабочих мест с заработной платой вдвое выше, чем средняя по Карелии. Это объясняется необходимостью привлечения высококвалифицированных специалистов, способных производить технологически сложную продукцию.