Пенсионерка из Карелии набрала кредитов и заявила о банкротстве

Арбитражный управляющий рассказал об интересном случае банкротства, произошедшем в Карелии.

Арбитражный управляющий Василий Буслаев прокомментировал эпизоды банкротств горожан, не сумевших расплатиться с кредитами. Он заявил, что пенсионеры становятся банкротами, поскольку не справляются с кредитами, которые некогда они успели набрать, сообщают "Вести Карелии".

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