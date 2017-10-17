13:54, 17 Октября 2017
Пенсионерка насмерть разбилась в Карелии, упав с четвертого этажа
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В Кеми следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, выпавшей из окна квартиры.
Установлено, что 16 октября на улице у многоквартирного дома в городе Кемь было обнаружено тело 77-летней женщины.
"По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, где проживала одна. От полученных телесных повреждений она скончалась", - рассказали в карельском управлении СК.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение о возбуждении дела.
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