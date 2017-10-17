Пенсионерка насмерть разбилась в Карелии, упав с четвертого этажа

В Кеми следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, выпавшей из окна квартиры.

Установлено, что 16 октября на улице у многоквартирного дома в городе Кемь было обнаружено тело 77-летней женщины.

"По предварительным данным, женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже, где проживала одна. От полученных телесных повреждений она скончалась", - рассказали в карельском управлении СК.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение о возбуждении дела.