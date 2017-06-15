Петербургские предприниматели построят в Карелии отель за 2,5 млрд рублей

Экс-совладелец аптечной сети "Здоровые люди" Алексей Батулин вместе с основателем оптовых баз "СатурнСтройМаркет" Георгием Наумовым строят в Сортавале гостиницу премиум-класса за 2,5 млрд рублей.

Алексей Батулин - бывший руководитель и экс-акционер петербургской аптечной сети "Здоровые люди". Он продал свою долю партнерам по сети в 2014-2015 годах. Георгий Наумов также был ранее связан со "Здоровыми людьми". Предприниматель в 2015 году приобрел 70% компании, однако затем вышел из этого бизнеса. Между тем, дела у "Здоровых людей" становятся все хуже. Сеть еще в 2015 году была одной из крупнейших в Петербурге, но в прошлом году сдала позиции и банкротится. Стоит добавить, что также Наумов известен как один из создателей сети оптовых баз "СатурнСтройМаркет", пишет "Деловой Петербург".

Сейчас же предприниматели решили развивать бизнес в Карелии. Так, Алексею Батулину и Георгию Наумову, по данным СПАРК, в равных долях принадлежит группа компаний "Ладожская усадьба", которая управляет гостиничным комплексом в пос. Ниэмелянхови Сортавальского района, на берегу Ладожского озера, а также еще две компании – ООО "Эстейт" и ООО "Картано".