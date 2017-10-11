Петрозаводчан приглашают на общегородскую зарядку

Agriculture_club предлагает проводить в Петрозаводске ежедневную городскую зарядку для всех желающих.

У создателей арт-пространства Agriculture_club появилась замечательная идея: проводить ежедневную общегородскую зарядку.

"Хотим начать проводить в Agriculture_club ежедневную городскую зарядку с 9.30 до 9.50, - сообщается в паблике арт-пространства, - приглашаем руководителей танцевальных школ и просто тренеров прокачать город. Для вас это будет хорошим промо, для нас - спортивный заряд. Хотим, чтобы это были разные стили танца и спорта, разминка должна быть простой и энергичной, но подходящей буквально всем".

После разминки, по словам авторов идеи, можем будет попить вместе кофе.

"Будет отличный тимбилдинг для города, - заверяют в Agriculture_club, - платить будем пиаром и поддержкой в группе. Можете раскладывать свои флайеры у нас на столах во время Умной пятницы. Кто готов, пишите в комментариях или в сообщениях. Мы начинаем формировать команду. Начнем со следующей недели, с 16 октября".