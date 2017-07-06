Петрозаводчанин лишился свободы за попытку сбыть наркотики

Осужден мужчина за пособничество в приобретении амфетамина и покушение на сбыт гашиша, сообщил в городском суде Петрозаводска.

Петрозаводский городской суд вынес приговор петрозаводчанину, который в 2016 году совершил пособничество в незаконном приобретении амфетамина в крупном размере.

Он же покушался на незаконный сбыт гашиша в крупном размере, однако был задержан сотрудниками УФСКН России по Республике Карелия.

Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.