13:29, 06 Июля 2017
Петрозаводчанин лишился свободы за попытку сбыть наркотики
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Осужден мужчина за пособничество в приобретении амфетамина и покушение на сбыт гашиша, сообщил в городском суде Петрозаводска.
Петрозаводский городской суд вынес приговор петрозаводчанину, который в 2016 году совершил пособничество в незаконном приобретении амфетамина в крупном размере.
Он же покушался на незаконный сбыт гашиша в крупном размере, однако был задержан сотрудниками УФСКН России по Республике Карелия.
Назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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