Петрозаводчанку ограбили на кладбище

Жительницу Петрозаводска ограбили на кладбище, где она навещала умерших родственников.

Как рассказали в карельском МВД сегодня, сообщение о преступлении поступило в полицию днем 25 июня.

"Выяснилось, что 64-летняя петрозаводчанка в этот день была на одном из кладбищ города, где навещала могилу родственников. Женщина уже возвращалась, когда к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку, в которой находились деньги, банковские карты и документы. Ущерб составил более 3 тысяч рублей", - отметили в ведомстве.

Пенсионерка сообщила приметы грабителя. Была составлена ориентировка, которую получили все дежурные наряды полиции.

"При патрулировании города сотрудниками ППС был замечен мужчина, который имел внешнее сходство с указанным в ориентировке нападавшим. Полицейские остановили гражданина и доставили его в отдел полиции. У задержанного было изъято похищенное имущество", - сообщили в МВД.

В настоящее время подозреваемый, 35-летний ранее судимый житель Прионежского района, задержан. Возбуждено уголовное дело.