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Новости. Общество
08:20, 22 Сентября 2017

Петрозаводск готов взять себе неизрасходованные "дорожные" деньги районов Карелии

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Петрозаводск готов использовать неистраченные муниципалитетами Карелии средства субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает мэрия.

"Предоставленные республикой средства будут освоены до конца года. Выделенных средств недостаточно для приведения улично-дорожной сети Петрозаводска в надлежащее состояние. Администрация города готова рассмотреть возможность увеличения средств субсидии в рамках заключенного на текущий год соглашения за счет привлечения средств, неизрасходованных другими муниципальными образованиями республики", - сказала заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По информации мэрии, на сегодняшний день на выделенные столице Карелии 101,8 миллиона рублей проведены аукционы на выполнение работ по ямочному и комплексному ремонтам дорог, нанесению дорожной разметки, оборудованию пешеходных переходов на общую сумму более чем 90 миллионов рублей.

В рамках аукционов произведен капитальный ремонт семи городских дорог, выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

На оставшиеся средства также планируется проведение аукционов на выполнение работ по установке ограждений, остановочных павильонов, светофорных объектов. Аукционы будут проведены до конца октября.

Ранее сообщалось, что глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок раскритиковал муниципальные власти за неспособность освоить многомиллионные субсидии, которые они получили в этом году на ремонт дорог.

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Комментарии

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nae
2017-09-22 09:51:11
"Предоставленные республикой средства будут освоены до конца года", "на сегодняшний день ..... проведены аукционы на выполнение работ по ямочному и комплексному ремонтам дорог"

У меня стойкое ощущение, что живу в зазеркалье. АУУУ! Вы на календарь смотрели? Сегодня 22 сентября. Все аукционы должны были пройти еще в апреле, а работы по ремонту дорожного полотна и нанесению разметки до сентября. Мы не в Крыму живем и дождь идет часто и температуры низкие и кое где уже заморозки обещают, а наши бравые чиновники рапортуют о освоении средств к концу года. В лужи, в снег, не выдерживая нормативы, при низкой температуре??? Подарок к Новому году готовите? Да сколько можно??? И ведь и ничего не меняется со временем. Жизнь ничему не учит? Или вы там по своим законам живете, которые не подчиняются климатическим условиям и здравому смыслу? Тогда зачем вы такие "эффективные" нужны?? Впрочем, это риторический вопрос. Дождусь ли я грамотного планирования и ведения дел? Или это тоже риторический вопрос?
Гарик
2017-09-22 09:48:20
Пыленок !!1 читай Joker. Рабоа Председателя не в том состоит ,чтобы константировать факты ,а добиться результатов ,нормальных дорог в Карелии.Вина твоя как рукамиводителя (((((((((((((
эдуард3
2017-09-22 09:19:48
Надо быть честными.

Сегодня взять , чтобы не пропали.
На следующий год вернуть 75%., а 25% - уйдут на погодные условия.

Вины Районов нет, что не освоили. Там нет ни специалистов, ни подрядчиков. Работы нужно производить централизованно ,
через проверенных подрядчиков и увеличивать реально сметы.
Joker
2017-09-22 09:01:36
Слишком всё поверхностно написано... В районах республики просто не осталось предприятий, готовых работать на дорогах, обеспечивая качество выполняемых работ. Система ДРСУ почти разрушена ( почитайте про положение дел в ГУП РК " Мост" ) ... А предприятия, работающие в Петрозаводске, в районы идти почему-то не хотят (как и строительные). Подумайте почему...
2017-09-22 09:00:52
бгггггггггг :)
Доктор Лень
2017-09-22 08:26:53
"Деньги ваши будут наши!" (с)
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