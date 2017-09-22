Петрозаводск готов взять себе неизрасходованные "дорожные" деньги районов Карелии

Петрозаводск готов использовать неистраченные муниципалитетами Карелии средства субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения, сообщает мэрия.

"Предоставленные республикой средства будут освоены до конца года. Выделенных средств недостаточно для приведения улично-дорожной сети Петрозаводска в надлежащее состояние. Администрация города готова рассмотреть возможность увеличения средств субсидии в рамках заключенного на текущий год соглашения за счет привлечения средств, неизрасходованных другими муниципальными образованиями республики", - сказала заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

По информации мэрии, на сегодняшний день на выделенные столице Карелии 101,8 миллиона рублей проведены аукционы на выполнение работ по ямочному и комплексному ремонтам дорог, нанесению дорожной разметки, оборудованию пешеходных переходов на общую сумму более чем 90 миллионов рублей.

В рамках аукционов произведен капитальный ремонт семи городских дорог, выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия общей площадью около 30 тысяч квадратных метров.

На оставшиеся средства также планируется проведение аукционов на выполнение работ по установке ограждений, остановочных павильонов, светофорных объектов. Аукционы будут проведены до конца октября.

Ранее сообщалось, что глава госкомитета Карелии по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок раскритиковал муниципальные власти за неспособность освоить многомиллионные субсидии, которые они получили в этом году на ремонт дорог.