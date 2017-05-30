12:53, 30 Мая 2017
Петрозаводск оказался аутсайдером по росту инвестиций в экономику
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Инвестиции в основной капитал в I квартале в ряде районов Карелии выросли в несколько раз, а лидерами роста среди отраслей стали строительство и торговля.
Это следует из отчета Карелиястата об основных итогах инвестиционной деятельности в республике в январе-марте 2017 года.
Самый значительный рост инвестиций в экономику по сравнению с соответствующим периодом 2016 года наблюдался в Лахденпохском районе (в 21,1 раза), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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