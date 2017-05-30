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12:53, 30 Мая 2017

Петрозаводск оказался аутсайдером по росту инвестиций в экономику

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Инвестиции в основной капитал в I квартале в ряде районов Карелии выросли в несколько раз, а лидерами роста среди отраслей стали строительство и торговля.

Это следует из отчета Карелиястата об основных итогах инвестиционной деятельности в республике в январе-марте 2017 года.

Самый значительный рост инвестиций в экономику по сравнению с соответствующим периодом 2016 года наблюдался в Лахденпохском районе (в 21,1 раза), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

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mentor
2017-05-30 14:05:07
по плюсовому росту - последнее место, зато по отрицательному росту - первое
deep
2017-05-30 13:43:12
Худи взад, у него все было заеб.....сь! А Владимир Ильич верил в наше будующее. Кто виноват, что надежды не оправдались?
Гарик
2017-05-30 13:03:42
А главный зазывала инвесторов?? Уже более трех месяцев у руля ,а их все нет ,несмотря на обильные встречи везде )) Что тогда и встречаться ,если толку нет((
циник
2017-05-30 13:55:51
Гарик,".... несмотря на обильные встречи везде." Работу он ищет, а не инвесторов. Хе-хе-хе...
Гарик
2017-05-30 14:02:59
циник, Дай бог ему помощи в этом !!))) Хоть поживем в Карелии без потрясений ,хотя в глубокой ...опе)
ненец
2017-05-30 14:11:31
Гарик, ненцы говорят,- In Ruhe ligt die Kraft, Насчёт ...опы ты напрасно. Забери обратно!
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