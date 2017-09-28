Петрозаводск включен в число проблемных городов, где срываются сроки сдачи перинатальных центров

Регионы разделяют ответственность за срыв сроков ввода перинатальных центров, строящихся Ростехом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщает ТАСС, глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что отставание от графика в некоторых регионах связано недобросовестностью подрядчиков, а также с проблемами со стороны местных властей: строительство задерживается из-за бюрократических процедур, связанных с оформлением земли, договорных и финансовых документов.

"Для скорейшего завершения строительства в проблемных регионах Ростехом также принято решение о дополнительном выделении 1,7 млрд рублей из собственного антикризисного фонда", - сказал Чемезов.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала Чемезова, призвав регионы, где есть проблемные вопросы, активнее взаимодействовать с соответствующими структурными подразделениями Ростеха для скорейшего ввода объектов.

"С таким же пристрастием надо пытать региональные органы власти, они несут не меньшую ответственность за ввод перинатальных центров. Там, где региональная команда работает эффективно, быстро землю выделяют, согласование проходит и так далее. Процесс идет объективно лучше", - сказала Матвиенко.

По словам Чемезова, в ближайшее время ожидается ввод объектов в Пензе и Якутске, в завершающей стадии строительства находятся еще восемь центров. Среди проблемных городов Ростех называет Псков, Гатчину и Петрозаводск.

Ранее госкорпорация "Ростех" получила заказ на создание 15 центров по всей стране.

Кроме того, 26 сентября полпред президента в СЗФО Николай Цуканов отметил, что необходимых подвижек в строительстве перинатального центра в Петрозаводске не наблюдается. Центр готов на 70%.

"Очевидно одно: в указанные сроки этот объект сдан не будет с такой организацией работы, такими силами, ресурсами. Этот Перинатальный центр ждут жители республики. Пациентам, особенно новорожденным необходима квалифицированная помощь, возможность получать ее на качественном современном оборудовании, в комфортных условиях пребывания в стационаре. Для Республики Карелия это особенно важно, учитывая необходимость решения демографических проблем", − сказал Цуканов.