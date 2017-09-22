Петрозаводские бизнесмены оштрафованы за торговлю "неопознанной" одеждой

В карельской столице предприниматели оштрафованы за отсутствие маркировки на продукции, сообщает прокуратура Карелии.

В июне-июле прокуратура Петрозаводска провела проверку шести бизнесменов, которые занимались продажей обуви и одежды.

Было установлено, что реализуемая в магазинах предпринимателей продукция (женская, мужская, детская одежда и обувь, игрушки) не имеет соответствующей маркировки, либо промаркирована ненадлежащим образом. Так, на одежде и обуви отсутствует информация о товаре, производителе, составе сырья, наименовании изделия, символы и инструкции по уходу за изделием, в том числе, на русском языке

Прокурор города направил в Арбитражный суд Карелии заявления о привлечении предпринимателей к административной ответственности.

Суд каждого из бизнесменов оштрафовал на 20 тысяч рублей.