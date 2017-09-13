Плитка облицовочная Гольфстрим 200x330 мм оранжевый GF5
14 руб.
/
28 руб.
-50%
Экономия 14 руб
Смеситель кухня KEIL 20588 двурукий керам., метал. маховик
349 руб.
/
600 руб.
-42%
Экономия 251 руб
Дверное полотно Гладкое Миланский орех 2000х900х40 Ладора
690 руб.
/
990 руб.
-30%
Экономия 300 руб
Дрель акк. HAMMERFLEX ACD10.8M (10.8В, 1.2Ач, 0-350/1350 об/мин, 18Нм, 1 акк, Li-ion, 1.4кг)
1999 руб.
/
2999 руб.
-33%
Экономия 1000 руб

Пила бензиновая УБП 170
3490 руб.
/
5990 руб.
-42%
Экономия 2500 руб
Новости. Экономика
13:06, 13 Сентября 2017

Планируется отмена налоговой льготы для предприятий ЛПК и фермеров Карелии

По теме

Генподрядчик перинатального центра в Петрозаводске назвал причины задержки строительства
13.09.17 16:46
Деньги, сэкономленные на оптимизации образования в Карелии, не всегда доходят до педагогов
13.09.17 15:59
Выдан первый кредит государственной микрофинансовой организацией, созданной в Карелии
13.09.17 15:46
Все новости
Загрузка...

В парламент Карелии поступил законопроект о внесении изменений в региональное налоговое законодательство, предусматривающих отмену ряда налоговых льгот.

Согласно документу, планируется, в том числе, отмена льготы по налогу на имущество организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств (действующая ставка – 0,1%).

Какие еще организации планируется лишить такой льготы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Генподрядчик перинатального центра в Петрозаводске назвал причины задержки строительства
13.09.17 16:46
Деньги, сэкономленные на оптимизации образования в Карелии, не всегда доходят до педагогов
13.09.17 15:59
Выдан первый кредит государственной микрофинансовой организацией, созданной в Карелии
13.09.17 15:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.09.2017, 19:55
В Карелии столкнулись поезда - появились фото с места крушения
08.09.2017, 10:19
Школа на "островке социализма"
07.09.2017, 14:48
Если не предотвратить, то хотя бы рассказать
07.09.2017, 10:25
Шесть десятков машин и механизмов будут охранять Петрозаводск от непогоды
11.09.2017, 08:56
ЦИК: Парфенчиков победил на выборах главы Карелии
08.09.2017, 16:39
"Комфортная городская среда": первые итоги

Аналитика

13.09.2017 09:21
Политкухня
Суд без события преступления 2
В Петрозаводском городском суде свидетели – независимый эксперт и представители районных администраций – подтвердили, что в аукционе, который следователи пытаются инкриминировать Девлету Алиханову как преступление, нет события преступления. Аналогичные сделки в районах признаны законными.
Итоги выборов:  победителей больше, чем один 19
12.09.2017 17:03
Петрозаводск поддержал столичный статус 4
12.09.2017 15:50
"Комфортная городская среда": первые итоги 2
08.09.2017 16:39
Школа на "островке социализма" 13
08.09.2017 10:19
Вся аналитика

Чтиво

13.09.2017 11:50
Личное мнение
Счастье быть шибздиком 1
Наш любимый блогер Наталья Ермолина рассказала о своей мантре, молитве, домашней заготовочке для Бога.
Могут ли не оштрафовать за нарушение Правил дорожного движения? 2
11.09.2017 10:16
Очень ждут фальсификаций 15
04.09.2017 17:13
Выборы смешат, Камирова плачет, Кобзон зажигает, кадеты служат 20
04.09.2017 15:28
архив чтиво

Медиа

Выборы главы республики Карелия
10.09.2017 12:59
все фото и видео

Афиша

Сегодня в городе (20)
Оно
Напарник
Гоголь. Начало (18+)
Дозор джунглей
детям
Удача Логана
Твое имя
Гоголь. Начало (16+)
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
В гостях у Элис
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»