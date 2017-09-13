Планируется отмена налоговой льготы для предприятий ЛПК и фермеров Карелии

В парламент Карелии поступил законопроект о внесении изменений в региональное налоговое законодательство, предусматривающих отмену ряда налоговых льгот.

Согласно документу, планируется, в том числе, отмена льготы по налогу на имущество организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, крестьянских (фермерских) хозяйств (действующая ставка – 0,1%).

Какие еще организации планируется лишить такой льготы, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".