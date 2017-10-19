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Новости. Общество
09:25, 19 Октября 2017

Почта России дарит подарки

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С 1 октября по 30 ноября Почта России проведет в отделениях по всей стране акцию "Читаем с почтой", направленную на поддержку периодической печати.

При покупке газетно-журнальной продукции на сумму более 100 рублей клиент получит в подарок сборник кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей – книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде отделения Почты России.

Целью акции является не только поддержка розничных продаж, но и обеспечение доступа людей к качественной литературе по всей стране, включая самые отдаленные территории, а также популяризация чтения. Многие почтовые отделения расположены там, где нет газетных киосков и книжных магазинов.

"Почта России активно взаимодействует с издательским сообществом для выработки совместных решений по поддержанию интереса читателей к периодическим изданиям. Уверена, данная акция поможет привлечь внимание клиентов к печатной продукции и повысит спрос на газеты и журналы", – отметила заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Почта России впервые провела акцию "Читаем с Почтой" в 2016 году. Акция была активно поддержана издательским сообществом и нашла положительный отклик среди клиентов Почты России.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2017-10-19 10:56:32
Особенно позабавил термин "качественная литература". Это как? Сидят почтальоны и сортируют литературу на качественную и не качественную
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