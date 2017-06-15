Под Петрозаводском в Шуе выловили тело, запутанное в сетях

В Бесовце спасатели достали из реки тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду 14 июня на пост дежурной службы МЧС Карелии поступил звонок из полиции Прионежского района о том, что в реке Шуя обнаружено тело мужчины, запутанное в рыбацкие сети.

Спасатели МЧС выехали на место вызова в деревню Бесовец и помогли сотрудникам полиции достать тело из реки.

Тело утопленника передали полиции.

По данному факту ведется следствие.