10:18, 15 Июня 2017
Под Петрозаводском в Шуе выловили тело, запутанное в сетях
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В Бесовце спасатели достали из реки тело мужчины, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду 14 июня на пост дежурной службы МЧС Карелии поступил звонок из полиции Прионежского района о том, что в реке Шуя обнаружено тело мужчины, запутанное в рыбацкие сети.
Спасатели МЧС выехали на место вызова в деревню Бесовец и помогли сотрудникам полиции достать тело из реки.
Тело утопленника передали полиции.
По данному факту ведется следствие.
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