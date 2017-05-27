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15:13, 27 Мая 2017

Подъезд к Матросам перекроют из-за соревнований по триатлону

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Государственный комитет Карелии по дорожному хозяйству, транспорту и связи сообщил об ограничении движения 28 мая.

"В связи с проведением открытого чемпионата и первенства Карелии по триатлону, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 28 мая 2017 года будет временно прекращено движение автотранспортных средств по автомобильной дороге регионального значения "Подъезд к п. Матросы" в период с 15.00 до 17.00 часов", - рассказали в ведомстве.

Первенство Республики Карелия по триатлону – виду спорта, включающему такие дисциплины как плавание, велосипедная гонка и бег.

Дистанция: плавание – 800 метров (плавание в бассейне); велогонка- 20 км; бег-5 км.

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