10:48, 21 Сентября 2017
Поисковики обнаружили бомбы и гранаты в лесу Питкярантского района
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Сотрудники Росгвардии в Карелии обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.
В среду в правоохранительные органы поступило сообщение от участников поискового отряда, что в лесном массиве Питкярантского района обнаружены предметы, внешне похожие на боеприпасы времен ВОВ.
Сотрудники ОМОН, прибыв на место, обнаружили 12 минометных мин, две авиабомбы, 20 гранат РГ42, гранату М32 с взрывателем, 26 артиллерийских снарядов.
Саперы уничтожили боеприпасы на месте.
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