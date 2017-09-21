Поисковики обнаружили бомбы и гранаты в лесу Питкярантского района

Сотрудники Росгвардии в Карелии обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

В среду в правоохранительные органы поступило сообщение от участников поискового отряда, что в лесном массиве Питкярантского района обнаружены предметы, внешне похожие на боеприпасы времен ВОВ.

Сотрудники ОМОН, прибыв на место, обнаружили 12 минометных мин, две авиабомбы, 20 гранат РГ42, гранату М32 с взрывателем, 26 артиллерийских снарядов.

Саперы уничтожили боеприпасы на месте.