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Новости. Общество
19:40, 18 Сентября 2017

Полина Гагарина и Баста опозорились на шоу "Голос"

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Реакция наставников на исполнение известных вокалистов шокировала участников и зрителей.

Недавно в шоу "Голос" на Первом канале произошел курьезный случай. Певица Полина Гагарина, которая в прошлом сезоне была наставницей проекта, в этот раз вышла на его сцену, чтобы узнать реакцию нынешнего жюри.

Как пишет uznayvse, Гагарина выступила дуэтом с рэпером Баста, вместе они исполнили песню Эминема Stan, в которой также звучали строчки из песни певицы Дайдо Thank you.

Ни одному из наставников пение артистов не понравилось настолько, чтобы повернуться. Всю песню они прослушали вслепую. Только Александр Градский распознал знаменитостей.

"Это же Гагарина и Баста!", — с удивлением говорил он коллегам, однако ни Дима Билан, ни Леонид Агутин, ни Пелагея не поверили ему. Последняя и вовсе заявила, что Баста читает лучше.

Повернуться к сцене Леонида Агутина заставил Баста — он быстро подбежал и нажал кнопку на кресле наставника. Вслед за ним обернулись и остальные, и их реакция — незабываема.
"Как так??? Совсем другие люди! Что за уши у нас!", — Дима Билан был в шоке. Остальные наставники также сокрушались по этому поводу, а Градский несколько раз громко повторил, что понял все с самого начала.

Редакция uznayvse.ru сообщает, что "неузнавание" Гагариной и Басты прошло без обид. Артисты отшутились, поприветствовали публику и сказали, что с удовольствием смотрят новый сезон "Голоса".

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