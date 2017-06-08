Полицейские Карелии снова смогут штрафовать граждан за нарушение порядка

Сотрудники МВД Карелии снова получат право составлять административные протоколы на граждан, нарушающих общественный порядок.

Такие полномочия частично были изъяты у полиции в 2014 году, согласно федеральному законодательству, сообщают "Вести Карелии".

По закону, с 2014 года полиция не имеет права штрафовать за нарушение тишины в ночное время, требований по выгулу домашних животных, отправление естественных надобностей в общественных местах.

МВД может выполнять эти функции только в том случае, если правительство Карелии заключит с ним специальное соглашение и профинансирует работу полицейских из регионального бюджета.

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