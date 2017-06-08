13:01, 08 Июня 2017
Полицейские Карелии снова смогут штрафовать граждан за нарушение порядка
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Сотрудники МВД Карелии снова получат право составлять административные протоколы на граждан, нарушающих общественный порядок.
Такие полномочия частично были изъяты у полиции в 2014 году, согласно федеральному законодательству, сообщают "Вести Карелии".
По закону, с 2014 года полиция не имеет права штрафовать за нарушение тишины в ночное время, требований по выгулу домашних животных, отправление естественных надобностей в общественных местах.
МВД может выполнять эти функции только в том случае, если правительство Карелии заключит с ним специальное соглашение и профинансирует работу полицейских из регионального бюджета.
Подробнее читайте в материале издания.
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