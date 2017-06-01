Полицейский из Москвы увлекается BDSM и читает Гитлера

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17:40, 01 Июня 2017

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В московской полиции разгорается нешуточный скандал, рассказывает ren.tv.

Выяснилось, что полицейский отдельной роты ППСП ОМВД России по району Южное Тушино Иван Бобров ведет двойную жизнь.

На службе его все знают, как настоящего профессионала: с детства Иван занимается спортом, о службе в полиции мечтал еще со школы, а в 2016 году был награжден медалью за подвиг: сержант два километра проехал на капоте автомобиля, чтобы задержать подозреваемую в хранении наркотиков.

Образ героя на работе совершенно не вяжется с социальными сетями Боброва, где сотрудник полиции публикует весьма провокационную информацию и контент.

На его странице в ВКонтакте размещены фотографии оружия, порно. Кроме того, он состоит в пабликах неонацистов, сатанистов, BDSM и ультраправых футбольных хулиганов. В разделе мировоззрение указано – неонацизм, а увлечение – BDSM. Одной из его любимых книг, если верить информации, опубликованной на странице в ВК, является "Майн кампф" Гитлера.

Рядом с запрещенным контентом размещен пост о подвиге Боброва. "Рискуя собственной жизнью, полицейский патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Южное Тушино сержант полиции Иван Бобров остановил автомашину с подозреваемыми", - говорится в сообщении.

РЕН ТВ уже обратился с официальным опросом в МВД и московскую полицию с просьбой дать оценку поведению своего сотрудника. 

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