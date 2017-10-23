Полуобнаженная Анфиса Чехова показала свои татуировки

Знаменитая телеведущая очаровала Instagram пикантным снимком, на котором она позирует в прозрачном платье с открытой спиной.

"Просто посижу тут полуголой... В президенты баллотироваться я не собираюсь, мне можно", — прокомментировала фотографию Анфиса Чехова.

Также в своем микроблоге телезвезда рассказала, что в последнее время ей не хочется писать стихи, сообщает uznayvse.

"Внутри тишина, и какое-то внутреннее смирение со всем что происходит, даже если оно кажется очень несправедливым! Какая разница, как мы реагируем на внешние раздражители?".

На новой фотографии Анфиса позирует, сидя на открытой террасе. Женщина задумчиво смотрит вдаль, придерживая рукой грудь. Ее открытое платье позволяет увидеть на спине телеведущей три татуировки.

"Очень приятное фото", "Анфиса какое фото! Вы красотка! А что написано у вас на спине?", "Вы так мудры", "Вы в прекрасной форме!", "Анфиса! Умница! Красотка. Пример для подражания!", "Богиня", "Татуировки хорошие", "Как красиво! Анфиса, когда же вы расскажете про похудение?", "Я бы за вас проголосовал!", — пишут в комментариях Чеховой поклонники.