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12:38, 26 Мая 2017

Попечительский совет карельской филармонии возглавит американский пианист

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Лауреат международных конкурсов, который в настоящее время живет и работает в США, Вадим Холоденко возглавит попечительский совет филармонии в Петрозаводске.

"Идея создания попечительского совета обсуждалась уже давно, но только теперь она начинает воплощаться в жизнь. Не секрет, что финансовые проблемы Карельской филармонии требуют решения, и само учреждение без помощи попечителей решить их не сможет. Также не будет новостью то, что государственная поддержка учреждений культуры вообще, и филармонии, в частности, недостаточная – она не покрывает даже крайне низкую – ниже прожиточного минимума - оплату труда артистов и работников филармонии. Филармония, конечно, зарабатывает средства собственными силами, но их явно недостаточно. Ведь помимо заработной платы, организация должна содержать парк инструментов, здание и т.д", - говорится в сообщении филармонии.

Отмечается, что миссию по организации попечительского совета взял на себя один из самых известных пианистов планеты, выходец из России, а сейчас гражданин США Вадим Холоденко, именной фестиваль которого ежегодно в декабре собирает полные залы любителей музыки.

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Комментарии

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2017-05-26 13:11:30
А почему не поможет известный вилончелист, который накупил для страны виолончелей на несколько поколений вперед? У него же целый виолончельный фонд!
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