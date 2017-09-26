Популярная соцсеть может прекратить работу в России в 2018 году

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что популярная социальная сеть Facebook может прекратить свою работу на территории РФ, если к следующем году не выполнит российский закон о локализации персональных данных.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin. Тут исключений нет", — заявил Жаров "Интерфаксу".

Глава Роскомнадзора также подчеркнул, что ведомство будет добиваться соблюдения 242-го закона компанией Facebook в 2018 году.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", — добавил Жаров, отметив что от компании не поступало официальных писем по возможным срокам локализации персональных данных, как это сделало руководство Twitter.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.