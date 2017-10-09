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Новости. Политика
12:11, 09 Октября 2017

После критических публикаций в СМИ Алиханова перевезли из сегежской колонии обратно в Петрозаводск

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Как сообщил адвокат Михаил Шогин, Девлета Алиханова из колонии в Сегеже этапировали обратно в Петрозаводск.

В настоящее время известный политик и предприниматель  находится в следственном изоляторе на улице Герцена  - как стало известно, после критических публикаций в СМИ  его этапировали из сегежской колонии обратно в Петрозаводск. По мнению адвоката Михаила Шогина, это подтверждает незаконность действий судьи, которая вернула все обратно после вмешательства прессы - когда скандал вылился в СМИ. 

"Все действия по этапированию согласовываются с судьей, в производстве которого находится дело. Сотрудники УФСИН просто исполняют решение судьи, за которым числится следственно-арестованный", - отметил Михаил Шогин.

Напомним, что удалив Девлета Алиханова из судебного процесса и фактически лишив его возможности на представление доказательств по делу, его почти сразу же этапировали в сегежскую колонию. Произошло это 4 октября, а 11 октября в судебном процессе по его делу должны начаться прения сторон. Перевод в Сегежу  означал, что у его адвокатов даже не было  возможности обсудить с ним выступления и в нормальном режиме подготовиться к судебным прениям – защитники все это время находились за сотни километров от места, куда увезли Алиханова.

Ранее судья Петрозаводского городского суда Наталья Маненок удалила из процесса Девлета Алиханова до окончания судебных прений, отклонив его ходатайство с просьбой обеспечить в суд явку нескольких свидетелей, которые так и не явились на заседание.  Судья также отказалась удовлетворить ходатайство адвокатов о допросе самого Алиханова, ограничив сторону защиты в предоставлении доказательств о невиновности подсудимого.

История того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель больше 2,5 лет сидит за решеткой в камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка. При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое, во-первых, противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества; во-вторых, в котором нет события преступления (это подтверждают эксперты), в-третьих, Алиханову инкриминируют сделку, участником которой он даже не являлся. 

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