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08:05, 02 Июня 2017

Посольство США в России обеспокоено ситуацией вокруг историка Юрия Дмитриева и считает, что его дело имеет "политическую мотивацию"

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Посольство США в России обеспокоено ситуацией вокруг историка Юрия Дмитриева и считает, что его дело имеет "политическую мотивацию"
02.06.17 08:05
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Дипмиссия США в РФ выступила со специальным заявлением в связи с началом судебных разбирательство по делу историка и правозащитника Юрия Дмитриева, которого в Карелии обвиняют в изготовлении детской порнографии.

Посольство США в России выражает обеспокоенность в связи с уголовными обвинениями, выдвинутыми в отношении известного правозащитника и историка Юрия Дмитриева, которые, судя по всему, имеют политическую мотивацию. Заявление об этом появилось на официальном сайте посольства США.

"Господин Дмитриев - уважаемый историк, чья исследования сыграли ключевую роль в обнаружении массовых захоронений и создании Мемориального комплекса Сандармох в Карелии, - говорится в заявлении дипмиссии. - Мы призываем Россию к четкому соблюдению принципа верховенства права и к уважению прав человека и основных свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека. Мы также призываем Россию уважать свои международные обязательства в области прав человека, в том числе связанные с запретом на произвольный арест или задержание, а также уважать гарантии на справедливое судебное разбирательство".

Напомним, городской суд Петрозаводска накануне начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Судебные разбирательства закрыли от публики, соответствующее решение в четверг приняла судья Марина Носова. Связано оно с тем, что речь в деле идет о несовершеннолетней.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Срок содержания под стражей продлен до 28 октября 2017 года.

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02.06.17 08:05
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Комментарии

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Гарик
2017-06-02 09:04:55
Если занимался детской порнографией ,какая тут политика. В тюрьму его,там ему объяснят его новые не американские "друзья"
Инженер Брунс
2017-06-02 08:44:40
если это беспокоит главных террористов мира, значит задержан по делу и было за что. Если бы действительно задержали за "политику" или по другому, пиндосы бы молчали. Они всегда молчат, когда терракты в Росиии, Афганстане, Ливии, Сирии.... ведь там гибнут люди третьего сорта. А когда мочканули Лондон, Вашингтон, другой город-шестерку пиндосии - крика на месяц. Так как там погибли люди первого сорта, по мнению Демократов из США и их европейских шестерок.

Вообще америкосы бревно в своем глазу не видя, а соринку и россиян видят из-за океана.
Ну это и не мудрено. Ведь только их демократия правильная - вырезать всех индейцев, разграбить Сирию, Ливию, Ирак - это так демократично! А преследовать россиян по надуманным делам - это тоже демократия. Она же американская, а кто не согласен и не платит, получает ракетки тамагавк. Вот такая грязная система, которая, впрочем, стоит на краю..... и многим нашим "сочувствующим" пора уже это увидеть.... спецы, блин.... вам бы метлой толчки мести, а не беспокоится
vatnik
2017-06-02 08:30:27
Ну, если так, то его точно надо пасадить.
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