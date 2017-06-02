Посольство США в России обеспокоено ситуацией вокруг историка Юрия Дмитриева и считает, что его дело имеет "политическую мотивацию"

Дипмиссия США в РФ выступила со специальным заявлением в связи с началом судебных разбирательство по делу историка и правозащитника Юрия Дмитриева, которого в Карелии обвиняют в изготовлении детской порнографии.

Посольство США в России выражает обеспокоенность в связи с уголовными обвинениями, выдвинутыми в отношении известного правозащитника и историка Юрия Дмитриева, которые, судя по всему, имеют политическую мотивацию. Заявление об этом появилось на официальном сайте посольства США.

"Господин Дмитриев - уважаемый историк, чья исследования сыграли ключевую роль в обнаружении массовых захоронений и создании Мемориального комплекса Сандармох в Карелии, - говорится в заявлении дипмиссии. - Мы призываем Россию к четкому соблюдению принципа верховенства права и к уважению прав человека и основных свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека. Мы также призываем Россию уважать свои международные обязательства в области прав человека, в том числе связанные с запретом на произвольный арест или задержание, а также уважать гарантии на справедливое судебное разбирательство".

Напомним, городской суд Петрозаводска накануне начал рассматривать по существу уголовное дело в отношении руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Судебные разбирательства закрыли от публики, соответствующее решение в четверг приняла судья Марина Носова. Связано оно с тем, что речь в деле идет о несовершеннолетней.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год, 61-летний Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

61-летнему Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Срок содержания под стражей продлен до 28 октября 2017 года.