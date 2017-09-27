12:16, 27 Сентября 2017
Пострадавший от взрыва сжиженного газа дом в Петрозаводске подключат к природному топливу
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В администрации Петрозаводска заявили, что многоквартирный дом на улице Пробной, пострадавший от взрыва газа в 2015 году, будет подключен к природному топливу.
Об этом было объявлено сегодня на совещании в мэрии, посвященном проблемам содержания жилого фонда города. Для перевода дома на Пробной на новый вид топлива в текущем году планируется подготовить проектную документацию, в 2018 году – подключить природный газ, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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