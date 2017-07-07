18:00, 07 Июля 2017
Потерявший работу мужчина обокрал два магазина косметики в Костомукше
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Жителя Карелии подозревают в краже духов и косметики из двух магазинов в Костомукше.
Как рассказали в региональном МВД, в двух магазинах косметики в Костомукше был обнаружен недостаток товаров. Совокупный ущерб превысил 15 тысяч рублей.
Выйти на злоумышленника сотрудникам полиции помогли видеокамеры, установленные в торговых точках. Записи показали, что к кражам причастен один и тот же человек – уроженец города горняков, ныне живущий в Петрозаводске.
"Потеряв работу, он приехал погостить на малую родину. Чтобы добыть денежные средства, 37-летний гражданин похитил косметику и духи, а затем сбыл частным образом", - отметили в министерстве.
Возбуждены дела по ч.1 ст.158 УК РФ.
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