Потерпевшие рассказали, почему Решетову нужно оставить под арестом

Обвиняемся в гибели 14 детей директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" в Карелии Елена Решетова может оказать давление на матерей-одиночек, считают потерпевшие.

В Верховном суде Карелии началось рассмотрение ходатайства о продлении срока содержания под стражей Решетовой до 18 декабря 2017 года. В начале заседания судья Алексей Зайцев зачитал письменные ходатайства от группы потерпевших с просьбой оставить Решетову под стражей.

По словам судьи, потерпевшие полагают, Решетовой выстроена целая система по манипулированию детьми из лагеря, чтобы они не говорили о том, что на самом деле происходило в парк-отеле "Сямозеро".

Потерпевшие испытывают страх перед Решетовой, так как, оказавшись на свободе, в Москве она с помощью связей окажет давление на матерей-одиночек.

Кроме этого, Решетова может стать жертвой заинтересованных лиц, против которых она может дать показания, считает потерпевшая сторона.