Пожарные в Карелии сняли кота с верхушки 20-метровой сосны

В поселке Надвоицы Сегежского района сотрудники пожарно-спасательной службы сняли кота с 20-метровой высоты.

Об этом сообщается в паблике "4 отряд ФПС по Республике Карелия".

За помощью к пожарным обратились в четверг днем жители ул.Железнодорожной. Они попросили снять кота, забравшегося на дерево высотой 20 метров. На место выехали сотрудники 18-й пожарно-спасательной части.

"По своим прямым обязанностям пожарные не должны снимать котов с деревьев, но к каждому вызову, в связи с тем, что в районе отсутствуют специализированные для этих случаев службы, пожарные подходят индивидуально и, по возвращении с очередного тревожного вызова, реагируют на подобные сообщения. Нередко спасатели оказываются покусанными и поцарапанными животными в процессе их спасения. На этот раз, после плановых занятий дежурный караул подразделения снял кота с самой верхушки сосны и передал хозяйке, которая выразила большую благодарность службе МЧС района", - отмечается в сообщении паблика.

Интернет-пользователи начали оставлять комментарии под постом о спасении животного.

"Огромное вам спасибо, 4 караулу: Герасименко Д.В.,Сергажину С.В., Кравченко Н.В ., Михайлову А.А.Вы настоящие спасатели. Мы гордимся Вами", - написала Ольга Ворончихина.