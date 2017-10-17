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Новости. Политика
07:25, 17 Октября 2017

Правительство Карелии продало государственную дачу в Шуйской Чупе

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Государственную дачу в местечке Шуйская Чупа, неподалеку от бывшей резиденции первого российского президента Бориса Ельцина купил некто господин Грачев.

Как сообщает сайт Черника, почти все торги по продаже регионального имущества, которые правительство Карелии рассчитывало провести в первой половине октября, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Республиканским властям не удалось продать ни здание комбината картонажных изделий в карельской столице, ни сельхозпостройки в Питкярантском районе, ни бывшие учебные суда Петрозаводского клуба юных моряков – на них не нашлось ни одного покупателя.

Единственный удачный аукцион, который провел в октябре Фонд государственного имущества Карелии – по продаже дачного дома в местечке Шуйская Чупа, неподалеку от бывшей резиденции первого российского президента Бориса Ельцина. По информации сайта Черника, небольшое одноэтажное здание, построенное еще в 1958 году, захотели приобрести сразу два частных лица, но в итоге государственная дача с земельным участком досталась некоему господину Грачеву по начальной цене торгов – чуть более миллиона рублей. Ни один из участников аукциона не поддержал предложение о ее повышении.

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