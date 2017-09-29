Правительство подготовило законопроект о повышении пенсий в 2018 году

Правительство внесло в Госдуму законопроект о проведении индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2018 года на 3,7%.

Об этом сообщает официальный сайт правительства. Согласно документу, среднегодовой размер пенсии в следующем году увеличится до 14 137 рублей, сообщают "Вести Карелии".

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