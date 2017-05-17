Правительство России не планирует вводить налог на малодетность

Медведев заявил о том, что тема закрыта.

"Никаких планов по введению такого налога не существует, так что и мужчины, и женщины в этом смысле могут успокоиться", - сказал Медведев, общаясь с рабочими "Невского завода" в Петербурге, сообщает РИА Новости.

"В СМИ много чего пишут, далеко не всегда все, что обсуждается, потом становится законопроектом", - отметил Медведев.

Он напомнил, что ранее такой закон действовал. "Это был так называемый налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Сейчас таких планов нет. Тема закрыта", - сказал он.

"Но мы обязательно должны продолжить курс на то, чтобы стимулировать дополнительное рождение", - подчеркнул Медведев.

Премьер привел в пример программу материнского капитала, за время ее существования, по его словам, 5 миллионов семей улучшили жилищные условия.

"Очень хорошая программа. Мы от нее не отказываемся, и мы продлили ее действие на будущее, во всяком случае, на ближайший период, там посмотрим. Но сейчас задача, если говорить о демографии, стоит в том, чтобы стимулировать даже не второе, а первое рождение. Мы сейчас думаем, как это делать. Государственные программы на эту тему будут разработаны", - добавил глава кабмина, пояснив, что такая задача связана с демографической ямой, появившейся с вступлением поколения 90-х годов в период детородного возраста, когда в стране были социальные проблемы.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в Институте демографии, миграции и регионального развития разработали проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", предусматривающий введение налога на малодетность. Проект, по данным СМИ, был направлен президенту России Владимиру Путину. Позднее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что позиция его министерства по этому вопросу отрицательная.