Предпринимателям Карелии обещают защиту от дачников, нелегально торгующих на улицах

Власти Петрозаводска инициируют ужесточение наказания за несанкционированную торговлю на улицах, чтобы защитить права законопослушных предпринимателей.

Об этом сотрудники администрации рассказали на встрече с предпринимателями, посвященной проблемам уличной торговли.

Предприниматели задавали вопросы о том, какие меры применяются к недобросовестным торговцам, которые не являются официальными предпринимателями, не обращаются за разрешением на торговлю, не платят налогов и не имеют документов на товар.

Что ответили предпринимателям в мэрии Петрозаводска, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".