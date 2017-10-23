15:54, 23 Октября 2017
Предпринимателям Карелии обещают защиту от дачников, нелегально торгующих на улицах
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Власти Петрозаводска инициируют ужесточение наказания за несанкционированную торговлю на улицах, чтобы защитить права законопослушных предпринимателей.
Об этом сотрудники администрации рассказали на встрече с предпринимателями, посвященной проблемам уличной торговли.
Предприниматели задавали вопросы о том, какие меры применяются к недобросовестным торговцам, которые не являются официальными предпринимателями, не обращаются за разрешением на торговлю, не платят налогов и не имеют документов на товар.
Что ответили предпринимателям в мэрии Петрозаводска, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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