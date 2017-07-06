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Новости. Общество
14:43, 06 Июля 2017

Представительство Карелии при президенте пополнилось еще одним бывшим федеральным чиновником

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Бывший заместитель директора административного департамента Минсельхоза России Марина Кузьмина стала замдиректора ГКУ РК "Представительство Карелии при президенте РФ".

Как рассказали "Столице на Онего" в Министерстве сельского хозяйства России, "Кузьмина Марина Геннадьевна уволилась несколько месяцев назад".

Ранее она занимала должность заместителя директора административного департамента министерства.

Как стало известно "Столице на Онего", Марина Кузьмина теперь занимает должность ГКУ РК "Представительство Карелии при президенте РФ" по социально-экономическим проектам.

В мае 2017 года врио главы Карелии назначил своим заместителем по вопросам стратегического развития Владимира Тимофеева. Он перешел на работу в правительства Карелии с должности директора Департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ненец
2017-07-06 15:01:17
Ручное управление. Ручечник.
Онего
2017-07-06 14:47:39
"МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)." эти тоже к нам в представительство??
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