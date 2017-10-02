Пресс-секретарь главы Карелии объяснила причины своего ухода

Марина Кабатюк рассказала, почему оставляет пост пресс-секретаря главы Карелии.

"Хочу сообщить, что я больше не являюсь пресс-секретарем Главы Республики Карелия. Никаких политических контекстов в этом решении нет. Все банально и просто – работа без в выходных и в постоянных командировках в определенный момент заставляет задуматься о семье и маленьких детях.

Я искренне благодарна Артуру Олеговичу за возможность работать в его команде последние полгода. Это был интересный и яркий период, и, безусловно, полезный опыт. Желаю Главе Карелии удачи и плодотворной работы в ближайшие 5 непростых лет!

Отдельное спасибо – коллегам и журналистам. Тем, кто помогал, и тем, кто ругал – вместе мы были сильнее. Нередко мы спорили до хрипоты и до полуночи, доказывая свою правду и придумывая новые проекты. За все – большое спасибо!

Не сомневаюсь, что мы продолжим работать вместе. Но чуть позже. А сейчас – в отпуск!" – написала Марина Кабатюк на своих страницах в социальных сетях.

Марина Кабатюк в январе 2016 года была назначена пресс-секретарем занимавшего в то время пост главы Карелии Александра Худилайнена. К настоящему времени она проработала 7 месяцев в качестве официального представителя в СМИ Артура Парфенчикова.