Приговор осужденным за крушение ТУ-134 под Петрозаводском оставлен без изменений

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор трем осужденным по делу о крушении ТУ-134 под Петрозаводском.

Напомним, 7 марта Прионежский районный суд признал начальника управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Росавиации Эдуарда Войтовского, экс-заместителя гендиректора автономного учреждения "Аэропорт Петрозаводск" – начальника аэропорта Владимира Шкарупу и бывшего и.о. начальника авиационной метеорологической службы аэропорта "Петрозаводск" Владимира Пронина виновными в крушении лайнера и сразу амнистировал их.

С таким они не согласились и направили жалобы в Верховный суд Карелии. Осужденные требовали отменить приговор и оправдать их.

"Решение Прионежского районного суда оставлено без изменения", - сказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, одной из причин авиакатастрофы стало то, что Войтовский незаконно сертифицировал метеорологическую деятельность аэродрома, оснащенного непригодным к эксплуатации метеоборудованием. За обслуживание и предоставление достоверной метеорологической информации экипажу воздушного судна отвечали Шкарупа и Пронин. Кроме того, по данным СКР, имели место системные нарушения, допущенные экипажем самолета, который, не располагая достоверными данными о метеоусловиях, оказался не готов к выполнению захода на посадку в сложных погодных условиях.

Напомним, в результате авиакатастрофы, которая произошла 20 июня 2011 года, погибли 47 человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести.