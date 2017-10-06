10:37, 06 Октября 2017
Производитель щебня в Карелии задолжал своим работникам 3 млн рублей
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Следственный комитет Карелии завершает расследование уголовного дела о невыплате зарплат сотрудникам компании ООО "Петро-Гранит".
Руководство компании ООО "Петро-Гранит" более двух месяцев не выплачивало заработную плату 42 работникам. Таким образом, компания задолжала своим сотрудникам свыше 3 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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