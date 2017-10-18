Прокуратура Карелии считает незаконным отстрел собак за счет бюджета

Массовый отстрел безнадзорных животных, который ведется в Карелии, противоречит республиканскому законодательству и требует вмешательства правоохранительных органов.

Об этом заявила представитель прокуратуры Карелии Алла Суханова на заседании парламентского комитета по природным ресурсам и экологии, где обсуждался вопрос о реализации закона "О мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных".

"Это страшные факты. Из других субъектов Федерации приезжают целые бригады, отстреливающие собак, в том числе, на глазах у детей. В законе Карелии такого метода нет", - сказала Суханова.

"Использовать их на оплату труда вот таких бригад при отсутствии оснований для их действий, на мой взгляд, незаконно. Если такие сигналы поступают, надо обращаться в правоохранительные органы", - пояснила представитель прокуратуры.

Что в ответ сказала представитель Минсельхоза, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".