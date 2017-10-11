Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Политика
15:37, 11 Октября 2017

Прокуратура потребовала для Алиханова 8 лет колонии, несмотря на отсутствие события преступления

По теме

Защита Алиханова потребовала вернуть его в судебный процесс и разрешить участвовать в прениях
11.10.17 10:08
Ульянов: "На должность уполномоченного по правам ребенка депутаты от КПРФ поддержат кандидатуру Елены Пальцевой"
10.10.17 12:12
Путин получил от Берлускони очень оригинальный подарок на свой юбилей
09.10.17 18:20
Все новости
Загрузка...

Государственные обвинители в судебных прениях попросили суд приговорить Девлета Алиханова к 8 годам колонии общего режима и 1 млн рублей штрафа, передал корреспондент "Столицы на Онего".

Об этом попросили представители прокуратуры Александр Вешняков и Сергей Торопов. Прокуратура заявила, что вину можно считать доказанной, а к показаниям Алиханова следует отнестись "критически".  При этом обвинители совершенно отвергли политические мотивы в его деле.

Кроме того, они посчитали, что иск правительства не подлежит удовлетворению. А иск администрации Петрозаводска - частичному удовлетворению  на сумму ущерба - 35 млн рублей.

Также представители прокуратуры посчитали доказанным незаконное пересечение границы. Между тем, срок давности по якобы незаконному пересечению границы давно вышли, но Алиханов отказался от прекращения уголовного дела, так как считает себя невиновным.  

В прениях прокуратура попросила освободить Алиханова от ответсвенности за незаконное пересечение границы.

Напомним, самого Алиханова к участию в прениях не допустили – на прошлой неделе судья Наталья Маненок удалила его из процесса. Поэтому прения начались в отсутствие подсудимого – Алиханова не конвоировали в суд и не дали ему возможности следить за происходящим в режиме конференц-связи. По мнению адвокатов Алиханова, все это является вопиющим нарушением его прав на защиту.

Перед началом прений защитники выступили с ходатайством о возращении Алиханова в судебный процесс. С соответствующим заявлением к суду вышел Михаил Ямчитский. По его мнению, у судьи не было веских оснований удалять Алиханова из процесса.

Перед удалением Наталья Маненок отклонила ходатайство Девлета Алиханова, который просил обеспечить явку нескольких свидетелей, поскольку они так и не явились на заседание. Среди них экс-глава Карелии Сергей Катанандов, заместитель прокурора Карелии Эдуард Гусаков, представитель контрольно-ревизионного управления Минфина РК Юрий Долгов и другие. Их показания были очень важны для доказательства невиновности, поэтому отказ в удовлетворении ходатайства вызвал справедливое возмущение Алиханова.

"Это было обычное процессуальное ходатайство, но суд его практически не рассмотрел, - отметил адвокат Михаил Ямчитский. - Вместо того, чтобы подробно рассмотреть ходатайство об обеспечении явки важных свидетелей, суд удаляет Алиханова из процесса. На наш взгляд, это является вопиющим нарушением его прав".

История того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель больше 2,5 лет сидит за решеткой в камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка.

При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое, во-первых, противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества, во-вторых, в котором нет события преступления (это подтверждают эксперты), в-третьих, Алиханову инкриминируют сделку, участником которой он даже не являлся.

По теме

Защита Алиханова потребовала вернуть его в судебный процесс и разрешить участвовать в прениях
11.10.17 10:08
Ульянов: "На должность уполномоченного по правам ребенка депутаты от КПРФ поддержат кандидатуру Елены Пальцевой"
10.10.17 12:12
Путин получил от Берлускони очень оригинальный подарок на свой юбилей
09.10.17 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.10.2017, 11:15
"События происходили страшные"
09.10.2017, 15:03
Медведь задрал человека на даче под Петрозаводском
09.10.2017, 14:57
Сотрудник ГИБДД убил себя в Петрозаводске
10.10.2017, 15:48
Синоптики рассказали, когда в Карелии пойдет первый снег
04.10.2017, 12:42
Появилось видео, как сотрудники ДПС поймали за рулем пьяного сына директора музея Карелии
10.10.2017, 10:48
Стали известны подробности нападения медведя на дачника под Петрозаводском

Аналитика

10.10.2017 10:58
Политкухня
Катастрофическое непонимание 18
В споре о том, кто должен стать новым уполномоченным по правам ребенка в Карелии, политолог Олег Реут видит "катастрофическое непонимание" функций этой должности. 
ПКС-Водоканал призывает не копить долги 1
09.10.2017 11:18
"Победитель выборов был определен еще в феврале" 26
06.10.2017 11:05
"События происходили страшные" 9
05.10.2017 11:15
Пряжинский "голодомор" (18+) 11
03.10.2017 16:14
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:06
Личное мнение
Как обманывают в автошколах Петрозаводска?
О том, почему не нужно оставлять "автограф" где попало, рассказывает председатель Карельской республиканской ассоциации "За безопасность дорожного движения" Алефтина Смирнова.
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
Город строгого режима 1
02.10.2017 14:19
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 3
27.09.2017 13:16
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»