Прокуратура потребовала для Алиханова 8 лет колонии, несмотря на отсутствие события преступления

Государственные обвинители в судебных прениях попросили суд приговорить Девлета Алиханова к 8 годам колонии общего режима и 1 млн рублей штрафа, передал корреспондент "Столицы на Онего".

Об этом попросили представители прокуратуры Александр Вешняков и Сергей Торопов. Прокуратура заявила, что вину можно считать доказанной, а к показаниям Алиханова следует отнестись "критически". При этом обвинители совершенно отвергли политические мотивы в его деле.

Кроме того, они посчитали, что иск правительства не подлежит удовлетворению. А иск администрации Петрозаводска - частичному удовлетворению на сумму ущерба - 35 млн рублей.

Также представители прокуратуры посчитали доказанным незаконное пересечение границы. Между тем, срок давности по якобы незаконному пересечению границы давно вышли, но Алиханов отказался от прекращения уголовного дела, так как считает себя невиновным.

В прениях прокуратура попросила освободить Алиханова от ответсвенности за незаконное пересечение границы.

Напомним, самого Алиханова к участию в прениях не допустили – на прошлой неделе судья Наталья Маненок удалила его из процесса. Поэтому прения начались в отсутствие подсудимого – Алиханова не конвоировали в суд и не дали ему возможности следить за происходящим в режиме конференц-связи. По мнению адвокатов Алиханова, все это является вопиющим нарушением его прав на защиту.

Перед началом прений защитники выступили с ходатайством о возращении Алиханова в судебный процесс. С соответствующим заявлением к суду вышел Михаил Ямчитский. По его мнению, у судьи не было веских оснований удалять Алиханова из процесса.

Перед удалением Наталья Маненок отклонила ходатайство Девлета Алиханова, который просил обеспечить явку нескольких свидетелей, поскольку они так и не явились на заседание. Среди них экс-глава Карелии Сергей Катанандов, заместитель прокурора Карелии Эдуард Гусаков, представитель контрольно-ревизионного управления Минфина РК Юрий Долгов и другие. Их показания были очень важны для доказательства невиновности, поэтому отказ в удовлетворении ходатайства вызвал справедливое возмущение Алиханова.

"Это было обычное процессуальное ходатайство, но суд его практически не рассмотрел, - отметил адвокат Михаил Ямчитский. - Вместо того, чтобы подробно рассмотреть ходатайство об обеспечении явки важных свидетелей, суд удаляет Алиханова из процесса. На наш взгляд, это является вопиющим нарушением его прав".

История того, что произошло с Девлетом Алихановым, на самом деле, чудовищная, и на сегодняшний день не имеет аналогов в России. Известный карельский политик и предприниматель больше 2,5 лет сидит за решеткой в камере без приговора суда, не признанный виновным в совершении какого-либо противоправного поступка.

При этом, как справедливо полагают многие, ему выдвинули надуманное обвинение по экономическому делу, которое, во-первых, противоречит федеральному законодательству и сложившейся по всей России практике приватизации государственного и муниципального имущества, во-вторых, в котором нет события преступления (это подтверждают эксперты), в-третьих, Алиханову инкриминируют сделку, участником которой он даже не являлся.