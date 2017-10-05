Ранее судимая жительница Карелии не удержалась в гостях и снова совершила преступление

В Калевальском районе рецидивистка вновь стала фигуранткой уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть ОМВД России по Калевальскому району обратилась жительница поселка с сообщением о том, что у нее из квартиры исчезли деньги. 54-летняя заявительница пояснила, - произошло это, когда в доме побывали гости.

Оперативники опросили всех гостей потерпевшей, которые принимали участие в застолье в день происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили подозреваемую – ранее судимую 42-летнюю местную жительницу. Та дала признательные показания и пояснила, что незаметно для хозяйки похитила 8 тысяч рублей из сумки, а затем потратила деньги на собственные нужды.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.