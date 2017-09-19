Рационализаторам – премию, городу – качественные услуги

Компания "РКС-Петрозаводск" продолжает принимать заявки на конкурс "Бережливое производство".

Компания "РКС-Петрозаводск" продолжает принимать заявки на конкурс "Бережливое производство": все сотрудники компании, у которых есть идеи по улучшение финансово-производственных показателей, могут подать заявку на участие в конкурсе. Если заявка будет реализована, то сотруднику "РКС-Петрозаводск" выплатят поощрение в размере до 15% от сэкономленных или приобретенных предприятием средств. Участнику, чьи предложения произведут максимальный экономический эффект, вручат специальный приз – лодку с мотором.

Недавно состоялось первое заседание комиссии, где были рассмотрены все инициативные заявки по проекту. Одной из таких заявок было предложение слесаря-ремонтника 3 разряда Ивана Большева. Сейчас на предприятии не хватает сварщиков. Иван Владимирович нашел выход из этого положения, он предложил обучать слесарей-ремонтников профессии газосварщика, чтобы совмещать две этих должности. Иван Владимирович готов обучаться новой профессии и сам. Комитет уже принял заявку, Ивану Владимировичу будет выплачена единовременная премия. Теперь нужно будет проработать вопрос риска совмещения профессий – если все будет в порядке, то проект реализуют, и Иван Владимирович получит заслуженное вознаграждение.

С помощью конкурса решаются многие вопросы рационализации производства: изготовление компоста по новой технологии для решения проблемы утилизации осадка, проведение мероприятий, направленных на экономию коагулянта, и телеметрических испытаний для более качественного исследования трубопроводов. "Бережливое производство" помогает стать компании еще лучше, а сэкономленные средства направить на повышение качества оказываемых услуг!

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