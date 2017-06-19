10:31, 19 Июня 2017
Размер санкций к компании, строившей дома для расселения "аварийки", вырос до 1 млн рублей
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Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление прокуратуры о наложении еще одного штрафа на ООО "Альфа Менеджмент Групп", строившего дома для расселения аварийного жилья в республике.
По сообщению прокуратуры, в апреле 2017 года в Сортавале были выявлены факты возведения двух многоквартирных жилых домов без разрешения на строительство. Как пояснили в надзорном ведомстве, это "препятствовало осуществлению должного контроля со стороны уполномоченных государственных органов", - пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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