Размер санкций к компании, строившей дома для расселения "аварийки", вырос до 1 млн рублей

Арбитражный суд Карелии удовлетворил заявление прокуратуры о наложении еще одного штрафа на ООО "Альфа Менеджмент Групп", строившего дома для расселения аварийного жилья в республике.

По сообщению прокуратуры, в апреле 2017 года в Сортавале были выявлены факты возведения двух многоквартирных жилых домов без разрешения на строительство. Как пояснили в надзорном ведомстве, это "препятствовало осуществлению должного контроля со стороны уполномоченных государственных органов", - пишут "Вести Карелии".

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