Рейсовый автобус ночью попал в ДТП на трассе в Карелии, есть пострадавшие

Этой ночью в Карелии произошло ДТП с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Костомукши в Петрозаводск. Нескольким пассажирам потребовалась медицинская помощь.

По информации сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент произошел на 101-м км автодороги "Кочкома-Госграница", между поселком Тикша и развилкой "Ледмозеро - Муезерский", около 5 часов утра.

"Рейсовый автобус "Костомукша - Петрозаводск" с пассажирами шел из Костомукши. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в деревья на краю лесополосы. К счастью, опрокидывания транспортного средства не произошло", - сказано в сообщении.

Отмечается, что часть пассажиров эвакуировались через запасное окно.

"По предварительной информации, в момент происшествия в автобусе находились 38 пассажиров. За медицинской помощью обратились три человека", - сообщает сайт.

По факту ДТП проводится проверка, причины случившегося устанавливаются.

Издание отмечает, что дорожные аварии с участием автобусов на этом участке дороги происходят с пугающей регулярностью.

"Так, 17 мая, практически на этом же месте, рейсовый автобус съехал в кювет. В феврале, на 137-м километре автодороги "Кочкома-Госграница", произошло ДТП с участием автобуса, шедшего из Петрозаводска в Костомукшу. В темное время суток автобус съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся на правый борт. В феврале прошлого года, на 77-м километре автодороги "Кочкома-Госграница", рейсовый автобус "Костомукша-Петрозаводск" столкнулся с фурой", - говорится в сообщении сайта.