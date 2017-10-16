Ревизоры из Москвы проверят, как тратились деньги Минсельхоза Карелии

Департамент финансов министерства сельского хозяйства России проверит использование бюджетных средств Минсельхозом Карелии.

Сегодня в министерстве появилась комиссия из федерального ведомства в составе пяти человек.

Чем вызвана проверка, деловой интернет-газете "Вести Карелии" рассказал руководитель Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов.

"Департамент финансов министерства сельского хозяйства России с 16 по 20 октября проведет плановую проверку использования бюджетных средств Минсельхозом Карелии, - сообщил Владимир Лабинов. – О предварительных итогах проверки мы узнаем накануне возвращения членов комиссии обратно в Москву. Окончательные же итоги они подведут в течение месяца".

По словам, Лабинова, комиссия также проверит расходование бюджетных средств ФГБУ "Управление "Карелмелиоотхоз", входящего в структуру Минсельхоза России.

На вопрос, побывает ли кто-то из членов комиссии в АО "Пряжинское", где от голода гибнут коровы, телята, лисы и норки, министр ответил, что туда "они, может быть, и поедут".

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