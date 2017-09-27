Росгвардия выступила за полный запрет свободной продажи населению "пневматики"

Росгвардия приступила к разработке законопроекта о запрете свободной продажи маломощного пневматического оружия.

В случае принятия нового закона купить пружинно-поршневые и газобалонные винтовки и пистолеты, используемые для обучения стрельбе, спорта и развлечения, можно будет только по лицензии, сообщает РБК.

Изменить нормы закона "Об оружии" предлагается, чтобы предотвратить повторение случаев, подобных тому, что случился в начале сентября в подмосковной Ивантеевке, где школьник во время урока открыл стрельбу из пневматического пистолета.

В настоящее время для покупки пневматического оружия с дульной энергией (кинетическая энергия пули в момент вылета из ствола) менее 7,5 Дж лицензии не требуется. В Росгвардии намерены этот порядок пересмотреть.

В настоящее время инициатива, по словам начальника управления, находится на стадии разработки и активно обсуждается внутри ведомства, пояснил начальник управления лицензионно-разрешительной работы Главного управления государственного контроля и лицензионно- разрешительной работы Росгвардии Сергей Деревяшкин.