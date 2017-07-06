16:04, 06 Июля 2017
Россияне стали больше тратить
По теме
Загрузка...
Эксперты считают, что поведение россиян связано с выходом российской экономики из кризиса.
По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), граждане России стали меньше откладывать денег и больше тратить на текущие нужды.
В 2015 году 47% россиян старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же количество жителей страны (46%) тратят все деньги сразу и ничего не сберегают- эти цифры приводит издание «Известия» со ссылкой на исследования НАФИ, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
03.07.2017, 09:44
05.07.2017, 16:15
30.06.2017, 06:40
29.06.2017, 20:20
Аналитика
Сегодня 10:33
Политкухня
Абсурдность обвинений в деле "Петропита".
Сегодня 09:07
03.07.2017 11:58
03.07.2017 09:44
Чтиво
Сегодня 15:10
Без политики
Интервью с тренером-преподавателем футбольной секции "Юный чемпион" Артуром Федоровым.
04.07.2017 12:03
03.07.2017 17:06
30.06.2017 11:11
Медиа
05.07.2017 14:35
Опрос
Какую часть ваших доходов вы тратите на оплату "коммуналки"?
Комментарии