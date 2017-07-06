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Новости. Общество
16:04, 06 Июля 2017

Россияне стали больше тратить

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Эксперты считают, что поведение россиян связано с выходом российской экономики из кризиса.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), граждане России стали меньше откладывать денег и больше тратить на текущие нужды.

В 2015 году 47% россиян старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же количество жителей страны (46%) тратят все деньги сразу и ничего не сберегают- эти цифры приводит издание «Известия» со ссылкой на исследования  НАФИ, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
умник
2017-07-06 16:30:40
а меньше едят - потому как за ЗОЖ? и умирают назло - потому как "вкладывают в недвижимость"? причуды статистики
User
2017-07-06 16:16:28
Каrтавые экспеrты в своем репертуаре! Какой выход из кризиса?! Где стабилизация экономики?! Уху ели что ли?! Как было "денег нет, но вы держитесь", так и осталось. А граждане стали тратить больше, потому что цены на все растут перманентно, и перестали откладывать, потому что после трат ничего не остаётся!
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