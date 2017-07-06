Россияне стали больше тратить

Эксперты считают, что поведение россиян связано с выходом российской экономики из кризиса.

По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), граждане России стали меньше откладывать денег и больше тратить на текущие нужды.

В 2015 году 47% россиян старались сохранить деньги, а затем расходовать остаток. В 2017 году почти такое же количество жителей страны (46%) тратят все деньги сразу и ничего не сберегают- эти цифры приводит издание «Известия» со ссылкой на исследования НАФИ, пишут "Вести Карелии".

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