Сегежских водителей автобусов ждут штрафы за нарушения при перевозке детей

В Карелии инспекторы ГИБДД пресекли попытки грубых нарушений в отношении перевозки групп детей автобусами, сообщает ведомство.

Так, туристические автобусы с 27 детьми следовали из Сегежи в поселок Тикша Муезерского района. В ходе проверки сотрудниками ГИБДД выяснилось, что у водителя отсутствуют документы, предусмотренные Правилами организованной перевозки групп детей автобусами. Также не было решения Госавтоинспекции о назначении сопровождения автобусов или уведомления о принятии отрицательного решения.

Водители были привлечены к административной ответственности. Каждому предстоит заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. Должностным и юридическим лицам, ответственным за организацию перевозки, грозит штраф в размере от 25 тысяч до 100 тысяч рублей.