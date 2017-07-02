08:30, 02 Июля 2017
Сегодня в Карелии будет хороший летний день
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В воскресенье до +23 обещают в Карелии.
По информации карельского Гидрометцентра, в воскресенье, 2 июля в республике ожидается облачная с прояснениями погода. На юге местами кратковременный дождь.
Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с.
Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов, у водоёмов +12…+17.
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