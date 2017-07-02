Сегодня в Карелии будет хороший летний день

В воскресенье до +23 обещают в Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, в воскресенье, 2 июля в республике ожидается облачная с прояснениями погода. На юге местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

Днём воздух прогреется до +18…+23 градусов, у водоёмов +12…+17.