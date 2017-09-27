Сегодня в Карелии небольшие дожди и до +15

По сообщению карельского Гидрометцентра, в среду, 27 сентября, в республике ожидается переменная облачность, местами осадки, температура днем до +15.

По прогнозу синоптиков, в районах Карелии местами небольшой дождь. Утром возможен туман, в воздухе и на почве местами заморозки.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха составит +10, +15 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске без существенных осадков.

Столбик термометра остановится на отметке +10, +12 градусов.