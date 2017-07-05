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Новости. Общество
23:30, 05 Июля 2017

Сергей Шнуров выложил в Instagram фото 16-летнего сына

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Фотография взрослого наследника музыканта вызвала бурную реакцию публики.

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров поделился с поклонниками в Instagram снимком своего 16-летнего сына Аполлона.

Комментарий к снимку Шнуров оставил довольно ироничный.

"Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало. По части поддержания семейных ценностей и традиций имеются некоторые недоработки, но у меня есть основания предполагать, что все у него со временем получится и не хуже, чем у отца. Горжусь", - написал Сергей Шнуров.


"Характеристика" юноши привела в недоумение некоторых читателей блога Шнура, которые не поняли юмора. Однако подобные подписи — "фишка" музыканта. Так, несколько дней назад он выложил в Сеть фото своей 24-летней дочери Серафимы, подпись под снимком была примерно такой же.

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