Ширшина считает, что Васильева проиграет суд властям Петрозаводска

У Галины Васильевой не получится через суд восстановиться в должности директора лицея №13.

Об этом Галина Ширшина заявила сегодня в Петрозаводском городском суде, где давала показания по делу "Петропита".

"С директором муниципального предприятия расторгнуть договор можно в три дня, не объясняя никаких причин. Примеров в городе сейчас полно. Вот, пожалуйста, Галина Васильева. Мне кажется, что суд она проиграет, потому что я знаю, что директора муниципального предприятия и муниципального учреждения можно уволить легко", - сказала Ширшина.

Как сообщалось, директор лицея Галина Васильева, уволенная без объяснения причин, предъявила в суд исковое заявление к администрации Петрозаводска с требование восстановить ее в должности.

Иск Васильевой рассмотрит судья Ирина Кузнецова 20 июля в 15 часов.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку педагога.